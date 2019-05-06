حسين الجسمي يُهدي الجمهور أنشودة “قلبي اطمأن” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أنشودة “قلبي اطمأن” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أنشودة “قلبي اطمأن” من كلمات وألحان سيف فاضل، توزيع Emre Mogulcok مكساج وماستر محمد عصمت. وأرفق الجسمي فيديو الأنشودة بتعليق خاص بالشهر الفضيل حيث كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “كلّنا كالغيث للغير .. ما دامت الدنيا بخير”. Advertisements وبعد إطلاق الدعاء تلقى حسين الجسمي عددًا كبيرًا من الرسائل التي تمنى له فيها محبوه رمضان مبارك ودوام الصحة والعافية. لمشاهدة فيديو أنشودة “قلبي اطمأن”:

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