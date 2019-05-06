عاصي الحلاني يطلق دعاء “ربي” في رمضان – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني دعاء يحمل اسم “ربي” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الدعاء من كلمات نزار فرانسيس وأطلقته شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير. وبعد إطلاق الدعاء تلقى عاصي الحلاني عددًا كبيرًا من الرسائل التي تمنى له فيها محبوه رمضان مبارك ودوام الصحة والعافية. لمشاهدة فيديو دعاء “ربي”:

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