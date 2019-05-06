بعد “ذا فويس كيدز”، نانسي عجرم وتامر حسني يجتمعان من جديد

وسط انشغال المشاهدين بالاعمال الدرامية والمسلسلات الرمضانية التي بدأت القنوات التلفزيونية بعرضها تباعًا، فاجأ النجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو، هو عبارة عن “ديو” غنائي يجمعهما تحت عنوان “فرق كبير”.

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الفيديو جاء بمثابة إعلان دعائي لصالح إحدى شركات خطوط الهواتف المحمولة في مصر، حيث تضمن لقطات إجتماعية من حياة الشعب المصري، شاركهم فيها النجم تامر حسني الى جانب الجميلة نانسي عجرم، وقد هدفت هذه الحملة لتسليط الضوء على اهمية المساعدة ونشر السلوكيات الجيدة بين أفراد المجتمع خصوصا في شهر رمضان المبارك.

ورغم ان الفيديو دعائي، الا انه حصد نسبة مشاهدة عالية وتأييدًا كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حبهم لنانسي وتامر وشوقهم لمشاهدتهما سويًا مرة اخرى بعد ان شاركا في برنامج The Voice Kids كمدربين للاطفال الموهوبين، الى جانب القيصر كاظم الساهر.