بالصور- داليا مبارك في جلسة تصوير عائلية مميزة

May 06, 2019 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عايدت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها على طريقتها الخاصة حيث خضعت لجلسة تصوير عائلية مميزة جداً. ونشرت داليا عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام مجموعة من الصور تجمعها مع زوجها وابنتهما “لي لي” من وحي أجواء العيد. وكانت داليا قد رزقت بـ “ليلي” منتصف اكتوبر الفائت في أميركا، حيث كان الى جانبها زوجها رجل الاعمال الاميركي الهيم ستاركس.







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