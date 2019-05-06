نجل فنان العرب يلتقطُ صورةً لوالده دون علمه.. فماذا كتب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرض عبدالرحمن محمد عبده نجل فنان العرب، صورةً لوالده داخل منزله بجدة وهو يتصفّح "القرآن الكريم" في أولى أيام الشهر الفضيل، وكتب تعليقًا عبر حسابه في "تويتر": "كتب الله أجرك ياحبيبي"، وعلّق المغردون عليها بالإعجاب والدعاء له.

والمعروف عن محمد عبده إقامته لمائدة إفطار للصائمين قرب منزله، كما أنه يتفرّغ للعبادة بعيدًا عن الإعلام والمناسبات.

ويُذكر أن عبدالرحمن عبده يحمل صوتاً جميلاً كوالده، كانت بدايته عندما قدّم أنشودة "لأجلك يا وطن" والتي قدّمها للأيتام، حيث أكّد وقتها أنه لن يمشي على خطى أبيه، وأن كل ما سيقدمه من أعمال فنية ستكون إنشادية.

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كما شارك والده الفنان محمد عبده أغنية باسم "قمة الرياض"، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وانعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حيث اشتملت الأغنية على شقين أحدهما باللغة العربية وتغنى بكلماتها الفنان محمد عبده، والآخر باللغة الإنجليزية وغناها عبد الرحمن على طريقة الإنشاد.

يُشار إلى أن عبده قد أفصح للمقرّبين له عدم دعمه لابنه عبدالرحمن في مجال الغناء، وأن كل ما سيفعله هو إعطاؤه الحرية في الدخول في مجال الغناء من عدمه.