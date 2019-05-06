رئيسةُ وزراء نيوزيلندا: تفاجأتُ بعرض الزواج.. وهذه قصة الخاتم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ أيامٍ قليلة أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، 38 عامًا، عن خطبتها من صديقها ووالد ابنتها كلارك غايفورد، 41 عامًا، بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن تضع خاتمًا حول إصبعها الأوسط خلال مناسبة عامة، ليتضح أنه خاتم جدة غايفورد، وقدّمه لها كعرضٍ للزواج.

وكشفت أرديرن عن أنها تفاجأت جدًا عندما تقدّم لها شريكها منذ فترة طويلة، وعرض الزواج عليها خلال عطلة عيد الفصح، ولكن اعتبرتها حركة رومانسيةً للغاية، حيث قالت مازحةً: "كانت لحظةً حميمية جدًا، كلارك وأنا وفرد من جهاز الحماية الدبلوماسية، واثنان من سكان ماهيا، وكلب حاول بعد ذلك أكل الشوكولاتة التي اشتراها لي كلارك في نفس الوقت، لذلك كانت رومانسية للغاية".

وكان فضول الصحفيين قد ازداد بعد أن لاحظوا أن أرديرن تضع خاتمًا في إصبعها الأوسط، وهو اختلاف عن إصبع البنصر التقليدي، ليؤكّد مكتبها بعد ذلك خطبة الثنائي، موضحًا أن الخاتم يعود لجدة غايفورد.

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وعلّقت أرديرن على ذلك بقولها: "لذا، لم أكن أحاول إخفاء أخبارنا عن أي أحد.. ببساطة لا يناسب الإصبع الصحيح، ولهذا السبب يستقر في المنتصف".

ولدى أرديرن وغايفورد ابنة عمرها 10 أشهر، ولدتها أرديرن في حزيران/يونيو الماضي، أثناء توليها منصبها الرئاسي لتصبح بذلك ثاني زعيمة عالمية منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصب الرئاسة.

فيما لم يكشف الثنائي عن موعد زواجهما أو إن كانت هناك خططٌ فعلية يضعانها لتلك المناسبة.