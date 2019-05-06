أديل تحتفلُ بعيد ميلادها في قصر قيمته 135 مليون دولار.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت المغنية البريطانية أديل بعيد ميلادها الحادي والثلاثين، في أحد القصور الفخمة في بيفرلي هيلز.

واختارت أديل ليومها الخاص القصر الأيقوني الملحمي الذي تبلغ قيمته 135 مليون دولار، والمكوّن من 29 غرفة نوم والذي تم تصوير فيلم Godfather فيه، وفقًا لصحية "ديلي ميل" البريطانية.

وتمّ إدراج القصر الذي تبلغ مساحته 153.692 قدمًا مربعًا للبيع مقابل 135 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، قبل عامين من إدراجه بمبلغ 195 مليون دولار.

وفي عام 2013، تم استئجاره بمبلغ 600000 دولار شهريًا، وفقًا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ومن جانبه، شارك ديفيد وارد، زوج والدة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بعض التفاصيل على إنستغرام في ذلك اليوم، حيث نشر صورة لنفسه مع زوجته إيرميلين.

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وكتب: "احتفلت بعيد ميلاد أديل الحادي والثلاثين في حفلة غاتسبي المذهلة والمدهشة الليلة الماضية، تم تسليم جميع الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف وليس المصورين".

ويشير وجود والدة دي كابريو وزوجها إلى أنه من المحتمل أن ليوناردو دي كابريو نفسه كان هناك.

وشاركت أديل بعض الصور بالأبيض والأسود من الحفل، حيث ظهرت بفستان وتسريحة شعر مذهلين استوحتهما من إطلالات الستينات.

وفي العام الماضي، احتفلت المغنية البريطانية أديل، بعيد ميلادها مستعينة بأجواء فيلم Titanic، حيث ظهرت في الحفل بنفس إطلالة الممثلة كيت وينسلت، أثناء تجسيدها لدور "روز" في الفيلم الذي صدر عام .1997