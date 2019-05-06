شكرا لقرائتكم شاهد.. غوريلا ترعب ضيوف رامز جلال في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كعادته في كل عام، يطل الفنان رامز جلال عبر شبكة "MBC" ببرنامج مقالب يستقبل من خلاله زملاءه في الوسط الفني وعددا من النجوم كي يعيشوا مغامرة لا تخلو من الرعب.

وفي شهر رمضان المقبل، يقدم رامز برنامجا يحمل اسم "رامز في الشلال" الذي طرحت شبكة "MBC" البرومو الخاص به، حيث يظهر رامز جلال وهو متخف بملابس تشبه العشب الخاص بالغابات.

وجرى تصوير البرنامج في إحدى الجزر شرق آسيا، حيث أكد رامز أن إحساس الخوف الذي سيمر به الضيوف لن يكون هو أصعب الأحاسيس مثلما يعتقد البعض.

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خاصة أن الغدر وعنصر المفاجأة دائما ما يكونان أخطر من الخوف، مشيرا إلى أن الضيوف حينما يقتنعون أن الأمر انتهى، سيكونون على موعد مع البداية الحقيقية.

وذلك في ظل مرور الضيوف – حسبما يظهر من الإعلان - بمغامرة صعبة للغاية، قبل أن تنتهي تلك المغامرة، فيفاجأوا بغوريلا تطل عليهم من خلف الغابات وتشرع في مهاجمتهم، قبل أن يفاجأوا بكون رامز جلال هو من يرتدي زي الغوريلا.

ومن بين النجوم الذين يظهرون في الحلقات تواجدت حلا شيحة، والتونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري وأحمد حجازي المحترف المصري بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، وشيماء سيف وأحمد رزق وتامر حبيب وعدد كبير من النجوم.

ويصر رامز جلال على كونه زعيم هذه النوعية من البرامج، كما وجه رسالة إلى كل من يظن أنه لم يعد يملك الجديد قائلا "اللى يقولك رامز شطب خلاص.. قولوا تعالى كل أناناس".