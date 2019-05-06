شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير مشاهد "العين السخنة" بـ"لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجمان ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب من تصوير عدة مشاهد فى مدينة "العين السخنة"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "لآخر نفس"، المقرر عرض أولى حلقاته اليوم فى الساعة الثامنة مساءً على قناة الحياة، من إنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، تواصل بطلة العمل ياسمين عبد العزيز تصوير المسلسل بكثافة، من أجل الانتهاء من آخر المشاهد التى تستمر حتى يوم 25 رمضان المقبل، كذلك سلم مخرج العمل حسام على أول 10 حلقات من المسلسل، الذى تعتمد أحداثه على "سلمى" مهندسة الديكو، ياسمين عبد العزيز، تفقد زوجها وتبدأ رحلة حل الألغاز.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.