شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض "علامة استفهام" لـ محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قنوات الحياة وcbc وdmc مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض فى تمام 12:30 بعد منتصف الليل على cbc، وفى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على "الحياة"، وفى الحادية عشرة مساء على dmc العامة، بينما يعرض فى الثامنة مساء على dmc drama.

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وتدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذى يحدث تغير واختلاف كبير فى شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة.