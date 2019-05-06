شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "طلقة حظ" لـ مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قنوات ON E والحياة وdmc مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر، خلال شهر رمضان، حيث يعرض على قناة ON E فى تمام الساعة 6:40 مساءً، بينما تعرضه dmc فى تمام الساعة 6:45 مساء، وتعرضه قناة "الحياة" فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

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ويجسد مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومى البسيط الراعى لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات فى إطار كوميدى مختلف.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدى.