شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الحلقة الرابعة من GOT يعلق على ظهور كوب القهوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موجة سخرية كبيرة انتشرت عبر مختلف وسائل السوشيال ميديا المختلفة، بعد عرض الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الشهير Game of thrones، بسبب ظهور كوب القهوة الورقية أمام إيمليا كلارك فى أحد المشاهد.

وسرعان ما رد هوك ريتشارد المخرج الفنى للحلقة الرابعة فى تصريحات إعلامية، بأنه لم يشاهد الحلقة بسبب تأكده بعدم وجود أى أخطاء لوجود الكثير من المراجعين والمراحل التى يتم مرور الحلقة عليهم، وأن الحلقات السابقة رسخت شعور عدم وجود أخطاء نهائيا.

وأضاف ريتشارد أن مشهد ظهور كوب القهوة أمام إيمليا كلارك لا يستدعى كل تلك الضجة عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن متابعى المسلسل ضخموا من الخطأ كونه الأول فى تاريخ المواسم التى عرضت منذ 2011 وحتى الآن.

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وطالب المخرج الفنى للحلقة من متابعى المسلسل الاستمتاع بالحلقة وبالمشاهد التى استهلك مجهودا كبيرا من طاقم العمل على مدار شهور طويلة، وترك الخطأ الذى ظهر فى الحلقة وعدم تداوله، موضحا أن الخطأ لم يكن مقصودا.

وانتهت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمقتل التنين ريجال على يدى يورن جيورجى بعد أن نصب كمين لبعض قوات التايجريان أمام قلعة الدراجون ستون، وأسر ميساندى وقتلها على يد ذا ماونتين، ومن المرجح أن تبدأ الحلقة القادمة بوصول باقى قوات الشمال لمحاصرة سيرسي وقواتها.





مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.