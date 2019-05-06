شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. استئناف تصوير "علامة استفهام" بعد إجازة أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان، صناع مسلسل "علامة استفهام" على إجازة من التصوير، على أن يستكمل التصوير غدا الثلاثاء بالديكور الخاص بالعمل الذى يعرض على قنوات الحياة وON وdmc وcbc.

ينافس الفنان محمد رجب بقوة فى الدراما الرمضانية للعام الحالي حيث تدور أحداث "علامة استفهام" حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذى يحدث تغيرًا واختلافًا كبيرًا فى شخصيته خلال الأحداث، فيَظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

مسلسل "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.