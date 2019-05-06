أحلام تنشر فيديو لأول فطور في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة فيديوهات من مطبخها، يظهر فيها أول "فطور" لها في الشهر الكريم.
وأشرفت أحلام على فطور اليوم الأول من شهر رمضان، وهو "برياني لحم".
يذكر أن أحلام حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب، عرض على شاشة أبو ظبي الفضائية.
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