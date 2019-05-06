محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة علا غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من حفل زفاف ابنتها "نرمين الدفراوي". واحتفلت علا غانم منذ يومين، بحفل زفاف ابنتها "نرمين"، وسط الأهل والأصدقاء. يذكر أن آخر أعمال علا غانم مسلسل "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال، هنا شيحة، إيهاب فهمي، أشرف زكي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علا غانم تنشر صورة جديدة من زفاف ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.