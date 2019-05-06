ويزو تستعيد ذكرياتها مع شهر رمضان بصورة من طفولتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة ويزو، ذكرياتها مع شهر رمضان الكريم، ونشرت صورة لها من مرحلة الطفولة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
وعلقت: "وأنا صغيرة كنت بصوم لحد العصر بس، وكمان أبويا وأمي كانوا بيكافئوني، فقُلت بقى أكيد لما أصوم للمغرب، هيودوني دريم بارك، طلعوا بيجروا رجلي".
وتابعت: "المهم، كل سنة وإنتم طيبين، ورمضان كريم علينا كلنا يا ناس يا عسل ".
من ناحية أخرى، تشارك ويزو في فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أنعام سالوسة، ومن إخراج محمد علي.
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