ميغان ماركل ليست الأولى... إليكم أغلى ولادات المشاهير وأكثرها إثارة للجدل!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 07:39 مساءً - بات من المعروف أن حياة المشاهير تتسم بالبذخ حيث يتم صرف ملايين الدولارات على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ومن ذلك الزواج والإنجاب. تعرفوا معنا بالأرقام على أكثر ولادات النجوم إثارة للجدل.



من أبرز الهدايا التي تنتظر طفل الأمير هاري Harry وميغان ماركل Meghan Markle الأول، دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار وحلّة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولاراً، بالإضافة الى سرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو (أي ما يوازي 67 ألف دولار).

ميغان ماركل والأمير هاري يستقبلان مولودهما الأول



حين وضعت بيونسيه Beyonce توأميها، تمّ إغلاق الطابق الخامس من مستشفى كبير ومعروف في لوس أنجلوس في أمريكا من أجل ولادة المغنية الأميركية، وإجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيطه وهذا ما كلف بيونسيه مليون دولار.



أمل علم الدين أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على ولادتها حيث حجز زوجها جورج كلوني George Clooney لها جناح كلف حوالي 588 ألف دولارٍ في الأسبوع. كما رافقت شركتا ولادة أمل خلال ولادتها بتكلفة 30 ألف دولار. ودفع الثنائي 5 آلاف دولار لمدلّكة إيطالية كما وظّف جورج مربّيتين بتكلفة سنوية تبلغ 400 ألف دولار.

طبيب بريطاني: حلم ميغان بالولادة في منزلها قد يتحطم



تكاليف ولادة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian كانت باهظة للغاية، إذ بلغت تكاليف الإقامة والولادة في اليوم الواحد أكثر من 4 آلاف دولار. وخصصت إدارة المستشفى غرفتين من نوعية «VIP»، حيث تقيم هي بغرفة، ومولودها في غرفة أخرى.



أنفق الأمير وليام William وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton على ولادة طفلهما الأمير جورج ما يقارب الـ 18 ألف دولار. ويقال إن الزوجان حصلا على خصم بـ 10% عند ولادة ابنتهما الأميرة تشارلوت بمستشفى سانت ماري؛ لأنها الولادة الثانية لها في المستشفى.

Advertisements



طفل ميغان ماركل والأمير هاري يتلقى هدية ثمينة وتاريخية من الملكة اليزابيث... ما هي؟



أنفقت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham ما يقارب الـ 40 ألف جنيه إسترليني على ولادة طفلها الأول، إذ أن خوفها من الولادة الطبيعية، دفعها لاختيار قسم الولادة المكلف. هذا فضلاً عن الملايين التي أنفقتها على الأمور التي تلت الولادة مثل الشوكولا.

ميغان ماركل لن تكون الأولى. إليكم أكثر ولادات المشاهير إثارة للجدل!