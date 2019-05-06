أجري المركز المصري لبحوث الرأي العام"بصيرة"، من خلال تطبيق "نسألك" استطلاعاً لرأي المصريين حول المسلسلات والبرامج الذين ينوون مشاهدتها خلال شهر رمضان، بحيث يعكس هذا الاستطلاع تفضيلات الجمهور للأعمال الدرامية المختلفة وأبطالهم قبل بدا عرضها.
و جاء مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع كأعلى المسلسلات التي ينوي
يشار إلي أن النسب التي أجرتها
يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، صابرين، وصلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بصيرة.. فكره بمليون جنيه الأكثر مشاهدة بين مسلسلات رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.