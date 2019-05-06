بصيرة.. فكره بمليون جنيه الأكثر مشاهدة بين مسلسلات رمضان

أجري المركز المصري لبحوث الرأي العام"بصيرة"، من خلال تطبيق "نسألك" استطلاعاً لرأي المصريين حول المسلسلات والبرامج الذين ينوون مشاهدتها خلال شهر رمضان، بحيث يعكس هذا الاستطلاع تفضيلات الجمهور للأعمال الدرامية المختلفة وأبطالهم قبل بدا عرضها.



و جاء مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع كأعلى المسلسلات التي ينوي

المصريون مشاهدتها بنسبة 38%، ومن بعده جاء الجزء الثالث من مسلسل "كلبش "، للفنان أمير كرارة بحيث وصلت النسبة إلي 38%، ويليه مسلسل " لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال بنسبة 37% من المصريين ينوون مشاهدته.

يشار إلي أن النسب التي أجرتها

"بصيرة"، أوضحت نتائجها أن حوالي 55% من المصريين ينون مشاهدة برنامج المقالب "رامز في الشلال" للفنان رامز جلال، و 25% ينوون مشاهدة برنامج "هاني في الأدغال" للفنان هاني رمزي.

يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، صابرين، وصلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.