شاهد.. الحلقة الرابعة من "صراع العروش" تشعل السوشيال ميديا

عُرضت يوم أمس الموافق الأحد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الملحمي " Game of Thrones"، وتحمل عنوانTHE LAST OF THE STARKS ، وقد قامت مجموعة قنوات HBO بعرضها باللغة الانجليزية.

تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة العروش" مفاجآت كثيرة، حيث تم تجميع القوى مرة أخري لخوض المعركة القادمة ضد جيوش الانيستر، حيث ظهر من

الفيديو زحف الجيوش إلى ويستروس لخوض المعركة، بالإضافة لاستعدادات سيرسي وجيورجي لمواجهة التايجريان والستارك.

يشار إلي أنه يتم عرض مسلسل صراع العروش في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ويحتوي هذا الموسم على عدد 6 حلقات، وكل موسم يروي أحداث جديدة وصراعات

جديدة سواء داخل الممالك أو صراعات السلطة وذلك طوال فترة عرض المواسم السبعة الماضية.

يذكر أن المسلسل العالمي "Game Of Thrones" قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، وحصل على العديد من الجوائز، ويتناول قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، والمسلسل بطولة كل من: كيت هارينجتون، إميليا كلارك، بيتر دينكليدج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، مارك ريسمان، لينا هيدي، ومن تأليف ديفيد بينوف، وإخراج دافيد ناتر.