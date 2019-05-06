عُرضت يوم أمس الموافق الأحد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الملحمي " Game of Thrones"، وتحمل عنوانTHE LAST OF THE STARKS ، وقد قامت مجموعة قنوات HBO بعرضها باللغة الانجليزية.
تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة العروش" مفاجآت كثيرة، حيث تم تجميع القوى مرة أخري لخوض المعركة القادمة ضد جيوش الانيستر، حيث ظهر منالفيديو زحف الجيوش إلى ويستروس لخوض المعركة، بالإضافة لاستعدادات سيرسي وجيورجي لمواجهة التايجريان والستارك.
يشار إلي أنه يتم عرض مسلسل صراع العروش في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ويحتوي هذا الموسم على عدد 6 حلقات، وكل موسم يروي أحداث جديدة وصراعات
يذكر أن المسلسل العالمي "Game Of Thrones" قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، وحصل على العديد من الجوائز، ويتناول قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، والمسلسل بطولة كل من: كيت هارينجتون، إميليا كلارك، بيتر دينكليدج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، مارك ريسمان، لينا هيدي، ومن تأليف ديفيد بينوف، وإخراج دافيد ناتر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الحلقة الرابعة من "صراع العروش" تشعل السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.