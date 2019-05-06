بالفيديو.. "اللهو الخفي" يجمع بين محمد رمضان و فاند ام

طرح النجم محمد رمضان إعلان رمضان 2019، بعنوان "اللهو الخفي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، و يشاركه في الإعلان النجم العالمي جين كلود فان دام.
يذكر أن الفنان محمد يشارك في بطولة مسلسله الرمضاني "زلزال"، و هو من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من ماجد المصري،
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