بالفيديو.. "اللهو الخفي" يجمع بين محمد رمضان و فاند ام

طرح النجم محمد رمضان إعلان رمضان 2019، بعنوان "اللهو الخفي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، و يشاركه في الإعلان النجم العالمي جين كلود فان دام.

يذكر أن الفنان محمد يشارك في بطولة مسلسله الرمضاني "زلزال"، و هو من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من ماجد المصري،

حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.