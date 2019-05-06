فيديو.. لؤي العبد يطرح أحدث أغانيه " نورت يا رمضان"

طرح المطرب لؤي العبد أغنيته الجديدة بعنوان " نورت يا رمضان "، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار غلي أن أغنية "نورت يا رمضان"، كلمات محمود شوقي، ألحان

ياسر نور، توزيع عمرو عبدالفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح.تتميز الأغنية بأجواء مختلفة عن الأدعية والأغاني المألوفة حيث أعتمد مرة أخري في تقديم موسيقة بشكل مبهجكعادته بعد أن طرح العام الماضي أغنيته " وحوي يا وحوي" والتي لاقت استحسانًا لدي جمهوره.



يذكر أن لؤي العبد يستعد لطرح ألبومه الجديد هذا العام بعد أن طرح أغنية دعائية للألبوم في الفترة الماضية بعنوان "سنجلاية".

شاهد فيديو كليب نورت يا رمضان كاملًا من هنا...



