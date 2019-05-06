شاهد.. رامي صبري يوجه رسالة لـ شريف مدكور

وجه النجم رامي صبري رسالة للإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر صورة للإعلامي شريف مدكور من داخل المستشفي و علق عليها كاتباٌ: "ربنا يشفيك يا رب ويدينا شريف مدكور من داخل المستشفي و علق عليها كاتباٌ: "ربنا يشفيك يا رب ويديناالرضا اللي عندك ده". يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، لأول مرة في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل. Advertisements

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