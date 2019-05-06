موجز "الفن": رانيا يوسف تستعرض فستانها وتتعرّض لإنتقادات.. ودانا مارديني تكذّب هذه الشائعةأقصر...

ميرنا وليد - بيروت - موجز "الفن": رانيا يوسف تستعرض فستانها وتتعرّض لإنتقادات و دانا مارديني تكذّب هذه الشائعة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية تقلا شمعون: يحزنني أن أكون غائبة في رمضان..لكن إنتظروني بصورة مختلفة سما المصري تشير إلى جسدها وتقديمها أدعية رمضان هي كذبة أبريل دانا مارديني تكذّب هذه الشائعة وما علاقة إطلالتها في رمضان الحالي؟ وسام حنا : أرادوا قتلي فتم تشويهي رانيا يوسف تستعرض فستانها وتتعرّض لإنتقادات شرسة التعليق الأول لـ شمس الكويتية على خبر زواجها ليدي غاغا: لم أحلق شعر ساقي منذ 4 أيام المزيد المزيد

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