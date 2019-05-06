أقصر الزيجات في هوليوود: بريتني سبيرز تزوّجت 55 ساعة وباميلا أندرسون تدخل القائمة مرتين

ميرنا وليد - بيروت - قد يتسرع المشاهير كثيراً في زواجهم وقد تتوالى المشاكل بعد الارتباط الرسمي، فعلاقات كثيرة انتهت بين نجوم ​هوليوود​ بعد أيام من مراسيم الزفاف. ولأنهم تحت الأضواء ولأن حياتهم تحت الأضواء دوماً، رصدنا لكم أقصر 15 زيجة حصلت في هوليوود، ولن تصدقوا أي ثنائي انفصل بعد ساعات قليلة على زواجه.

زواج ​جنيفر لوبيز​ و​كريس جود​: دام 218 يومًا

خلال ذروة نجاحها في عام 2000 ، استأجرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الراقص كريس جود ليظهر في الفيديو الخاص بها، بعد فترة بدأت علاقتهما تشتد فتزوجا في أيلول/سبتمبر عام 2001 وانفصلا في تموز/يوليو عام 2002.

زواج ​إليزابيث تايلور​ وكونراد "نيكي" هيلتون: 205 أيام

لم تكن الممثلة إليزابيث تايلور غريبة على الزواج والطلاق لكن زواجها الأول كان من وريث فنادق هيلتون، كونراد "نيكي" هيلتون، عندما كانت تايلور في الثامنة عشرة من العمر فقط، لكن الزواج استمر 205 أيام فقط بسبب الإساءة اللفظية التي تعرضت لها ليز، وصرحت بعدها أن فكرة زواجها منه كانت "ساذجة للغاية".

زواج ​درو باريمور​ و​توم غرين​: 163 يوماً

تزوجت الممثلة درو باريمور 3 مرات أما زواجها الثاني من الكوميدي توم غرين كان الاقصر فقد تزوجا في تموز/يوليو 2001 ، ولم يتوقع أحد أن يصمدا معاً وهذا ما حدث، إذ رفعا دعوى طلاق في عيد الميلاد من العام نفسه.

زواج درو باريمور وجيريمي توماس: 39 يومًا

تدخل الممثلة درو باريمور قائمتنا للمرة الثانية ففي عام 1994 ، تزوجت الممثلة وهي في عمر الـ 19 عامًا من توماس وهو صاحب حانة في الولايات المتحدة يبلغ من العمر 32 عامًا. تزوجا بعد تعرفهما لمدة ستة أسابيع ورفعت درو دعوى طلاق بعد 39 يوماً.

زواج ​رينيه زيلويغر​ و​كيني تشيسني​: 128 يومًا

تفاجأ العالم حين عرف بعلاقة الممثلة رينيه زيلويغر والمغني الريفي كيني تشيسني. تزوج الثنائي في أيار/مايو عام 2005 في جزيرة سانت جون الكاريبية، لكن الفائزة بجائزة الأوسكار طلبت الطلاق بعد 4 أشهر فقط على زواجهما بحجة "الاحتيال"، ووصفت زواجها هذا بأنه "أكبر خطأ قامت به في حياتها"

زواج ​باميلا أندرسون​ و​كيد روك​: 122 يومًا

بعد 4 سنوات من المواعدة المتقطعة، تزوجت الممثلة باميلا أندرسون من الفنان كيد روك في شهر تموز/يوليو من عام 2006 وكان الأمر منطقيًا تمامًا. كان حفل زفافهما على متن يخت وارتدت العروس البيكيني لكن الزواج لم يدم. في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006 ، قدم كل من روك وأندرسون أوراق الطلاق.

زواج باميلا أندرسون وريك سالومون: 60 يومًا

تزوجت نجمة "Baywatch" من سالومون (الذي اشتهر في شريط ​باريس هيلتون​ الجنسي) في لاس فيغاس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2007، ومع ذلك ، قدمت "بام" دعوى الطلاق بعد أقل من عشرة أسابيع ، مشيرةً إلى "ان هناك اختلافات لا يمكن التوفيق بينها" .

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زواج ليزا ماري بريسلي و ​نيكولاس كيج​ : 107 أيام

تزوجت الفنانة ليزا ماري بريسلي من الممثل الشهير نيكولاس كيج في هاواي في آب/أغسطس عام 2002 ، ولكن انتهى الزواج برفع كيج دعوى الطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه مبرراً أنه " لم يكن يجب أن يتزوجا منذ البداية".

زواج ​نيكي هيلتون​ وتود أندرو مايستر: 85 يومًا

تزوجت نيكي هيلتون شقيقة باريس هيلتون من رجل الأعمال تود أندرو مايستر، في آب/أغسطس عام 2004، وانفصلا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه .

زواج ​كيم كارداشيان​ و​كريس همفريز​: 72 يومًا

لا يمكننا أن ننسى الزيجة الأشهر في هوليوود حين تزوجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من لاعب كرة السلة كريس همفريز في عام 2011. يقال إن حفل الزفاف كلّف حوالى 10 ملايين دولار لكن بعد مرور 72 يومًا ، انتهى الأمر حيث أصدرت كيم بيانًا تقول فيه "بعد دراسة متأنية ، قررت إنهاء زواجي. آمل أن يفهم الجميع أن هذا لم يكن قرارًا سهلاً. كنت آمل أن يكون هذا الزواج إلى الأبد ، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. سنبقى أنا وكريس صديقين ونتمنى لبعضنا الأفضل".

زواج ​إثيل ميرمان​ وإرنست بورغنين: 32 يومًا

كانت من زيجات المشاهير المليئة بالدراما، ففي عام 1964 ارتبطت أسطورة المسرح والممثلة بورمان بالممثل بورجنين، لكنهما طلبا الطلاق بعد 32 يومًا. كان الزوجان مرتبطين بعدد من الزيجات في الماضي: كانت ميرمان متزوجة ومطلقة أربع مرات ، أما بورجنين خمس مرات.

زواج شير وغريغ ألمان: 9 أيام

في تموز/يوليو عام 1975 ، ذهبت الفنانة شير وألمان إلى لاس فيغاس وتزوجا بعد أيام قليلة من انتهائها من معاملات طلاقها من سوني بونو. تقدمت شير بطلب طلاق بعد تسعة أيام بعد أن اكتشفت أن زوجها يعاني من مشاكل مع إدمانه على الخمر والمخدرات.

زواج آلي لاندري و ماريو لوبيز : 18 يومًا

في عام 2004 ، تزوج الممثل السابق في "Saved the Bell" ماريو لوبيز من صديقته بعد علاقة دامت ست سنوات، ولكن تم إلغاء الزواج بعد 18 يومًا لأن لاندري اكتشفت أن لوبيز كان غير مخلص.

زواج ​كارمن إلكترا​ و​دينيس رودمان​: 9 أيام

في عام 1998، تزوج لاعب كرة السلة دينيس رودمان في الساعة السابعة صباحًا في مدينة سين سيتي. بعد ذلك قيل إنه كان وقتها "في حالة سكر عميق"، فتقدم بطلب الغاء الزواج بعد تسعة أيام.

​بريتني سبيرز​ وجيسون الكسندر: 55 ساعة

في عام 2004 ، ارتبطت نجمة البوب ​​بريتني سبيرز مع صديق طفولتها ألكساندر. على الرغم من أن الزواج تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، إلا أنه استمر 55 ساعة فقط قبل إلغائه على الفور من قبل بريتني، بسبب "اختلافات ولا يمكن التوفيق بينهما"، إلا أن الكساندر قال إنه وقع أوراق الطلاق لأنه كان شخصاً طيباً وتمنى أن تعود بريتني له.