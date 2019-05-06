"أيكون" إتُهم بالسرقة ودخل السجن.. ومُنع من دخول هذا البلد بسبب تمثال بوذا

ميرنا وليد - بيروت - ولد ألاليون دامالا بادارا آكون ثيام المعروف بـ ​أيكون​ في 16 نيسان/أبريل عام 1973، وهو مغني أميركي سنغالي، كاتب أغانٍ، منتج، رجل أعمال ، وممثل.

عرف أيكون الشهرة في عام 2004، بعد أغنيته "Locked Up"، وهي الاولى من ألبومه الأول Trouble.

طفولته

ولد أيكون في عائلة مسلمة، وأمضى جزءاً كبيراً من طفولته في ​السنغال​، والذي وصفه بأنه "مسقط رأسه". والدته كانت راقصة ووالده عازف لخمس آلات، بما في ذلك الطبل والغيتار وجيمبي. في سن السابعة، انتقل مع عائلته إلى يونيون سيتي بولاية نيوجيرسي، مقسماً وقته بين الولايات المتحدة والسنغال حتى إستقر في ​نيويورك​- نيوجيرسي، ونشأ في نيوجيرسي. واجه أيكون صعوبات في التعايش مع أطفال آخرين، عندما وصل هو وأخوه الأكبر إلى المدرسة الثانوية، تركهما والداهما بمفردهما في مدينة جيرسي، وانتقلا مع بقية أفراد العائلة إلى أتلانتا، جورجيا.

مسيرته الفنية

أسس أيكون شركتي تسجيل ناجحتين هما Konvict Muzik و Kon Live Distribution، وأنتجت هاتان الشركتان العديد من الأعمال الناجحة منها للنجمة ​ليدي غاغا​ ، تي باين ، ر. سيتي ، كاردينال أوفشايل ، ريد كافي وغيرهم. بعدها طرح أيكون ألبومه الثاني Konvicted، الذي حصل على ثلاثة ترشيحات لجوائز غرامي في فئتين.

هو أول فنان منفرد يحتفظ بالمركز الأول على Billboard Hot 100 charts مرتين، ويمتلك أيكون أربع أغانٍ مصدقة بـ 3 × بالبلاتينيوم، وثلاث أغانٍ مصدق عليها بـ 2 × بالبلاتينيوم ، وأكثر من عشر أغانٍ مصدقة كـ 1 × البلاتين، وأكثر من عشر أغانٍ مصدقة كذهب في المبيعات الرقمية. قام أيكون بتأليف الأغاني بلغات أخرى بما في ذلك الهندية والإسبانية، وقد أدرجته موسوعة ​غينيس​ للأرقام القياسية كالفنان رقم 1، لبيع نغمات الرنين الرئيسية على الهواتف في العالم.

صنفت ​فوربس​ أيكون في المرتبة 80 في Forbes Celebrity 100 عام 2010، وحصل على المركز الخامس في أقوى 40 مشهوراً في قائمة ​أفريقيا​، في عام 2011 حصل على المرتبة السادسة في قائمة الأغاني الرقمية، الأكثر انتشاراً للفنانين في قائمة Billboard.

حياته العاطفية

لـ أيكون ستة أطفال من ثلاثة نساء مختلفات، وجميعهن لديهن علاقة عظيمة معه، أما عن سبب إخفائه لعائلته فيقول إنه يرغب في إبقاء عائلته محمية من أمام الناس.

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أعماله الخيرية

يمتلك أيكون مؤسسة خيرية خاصة بالأطفال المحرومين في أفريقيا ، واسمها كونفدنس. وفي الفترة الأخيرة ابتعد عن الغناء بشكل واضح لكي يعمل أكثر على الأعمال الخيرية.

في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 ، أصبح أيكون حديث العالم بشكل كبير بعد أن أشار إلى نيته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، في انتخابات عام 2020.

هواياته

ظهر أيكون على شاشة ITV2 The Hot Desk في مقابلة، وقال إنه يحب هواية كرة القدم ويحب أن يزور الملاعب وأن يتابع المباريات عن قرب، وذكر في البرنامج أنه من مشجعي نادي تشيلسي الإنكليزي منذ طفولته.

إتُهم بالسرقة ودخل السجن

اتهم أيكون بالمشاركة في عصابة سرقة السيارات، وأمضى 3 سنوات في السجن من عام 1999 إلى عام 2002. ومع ذلك، في نيسان/أبريل عام 2008 ، طعن موقع The Smoking Gun في القضية وكشفت أن أيكون لم يقضِ 3 سنوات في السجن، لكن أيكون رد على التقرير بقوله إنه لم يقضِ 3 سنوات في السجن متتالية، لكنه قضى عقوبات متقطعة قد تصل لثلاث سنوات.

في نيسان/أبريل عام 2007 ، اتهم بممارسة الجنس مع فتاة في الخامسة عشرة من العمر، وتم تصوير الحادثة من قبل طاقم أيكون ومن ثم حُمّل على الإنترنت. وفي 20 نيسان/أبريل 2007 ، بثت وسائل الإعلام المحلية ، مقطع الفيديو بشكل علني ورغم كل الحروب الاعلامية التي تعرض لها في ذلك الوقت، لم تتخل عنه شركة انتاجه.

الجماعات البوذية تقف في وجهه

في عام 2010 ، احتجت الجماعات البوذية في ​سريلانكا​ بشدة على حفل موسيقي تم تنظيمه لأيكون ، مدعية أنه قد أهان البوذية بسبب تمثال بوذا، الذي يمكن رؤيته عدة مرات في خلفية آخر أعماله. وبالنظر إلى الادعاءات ضد أيكون ، قررت الحكومة السريلانكية ألا تصدر له تأشيرة لدخول البلد.