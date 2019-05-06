كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد عادل إمام عن مسلسل هوجان قبل عرض الحلقة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد عادل إمام، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحفز جمهوره لمشاهده مسلسله الجديد "هوجان" والذي تعرض أولى حلقاته على قناة الحياة الليلة.

وقال محمد: "كل سنه وانتم طيبين جميعًا رمضان كريم على مصر وكل الوطن العربي اليوم تبدأ الملحمة أول عرض لمسلسل #هوجان".. على قناة #الحياة الساعة ١٠:٣٠ مساءً وعلى #ابو_ظبي الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة إن شاء الله تشوفوا حاجة مختلفة وجامدة تليق بجمهور عظيم زيكم".

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يجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.