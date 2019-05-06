كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للسنة الثانية على التوالي.. محمد البوغة يتعاون مع أحمد حلمي في "وش في وش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع النجم أحمد حلمي في رمضان هذا العام من خلال تتر المسلسل الإذاعي "وش في وش".

ويعد تتر "وش في وش" التعاون الثاني لـ"البوغه" مع "حلمي" حيث تعاونا في رمضان الماضي في تتر المسلسل الإذاعي "لمس أكتاف".

تتر "وش في وش" من كلمات محمد البوغه، ألحان معتز أمين، وتوزيع محمد عباس.

جدير بالذكر ان يشارك حلمى، البطولة في المسلسل الإذاعي الفنانه داليا البحيرى، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن زوج تسافر زوجته في رحلة عمل خارج البلاد، ليعيد اكتشاف علاقته بأبنائه المنغمسين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعرف الكثير عنهم، فيأخذهم في رحلة للتعرف على عائلته ليتعرضوا للكثير من المفارقات والمواقف الكوميدية، ليكتشف الجميع في النهاية أن الحياة تختلف عندما نلتقي "وش في وش".