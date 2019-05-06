كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل عرض الحلقة الأولى بساعات.. أمير كرارة يشعل المنافسة بـ"كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجمهور مساء اليوم الإثنين، انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة في تمام الساعة 8 مساء على شاشة ONE، حيث يفاجئ كرارة المشاهدين بأحداث مثيرة وخاطفة، خاصة أن الحلقة الأولى تسرد عودة سليم الأنصارى للحياة بعدما انتهى الحلقة الأخيرة من الجزء الثانى باغتياله من قبيل عصابة مسلحة.

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ويدخل كرارة المنافسات الرمضانية هذا العام بـ"كلبش 3" بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزئين الأول والثانى وتصدرا نسب المشاهدة خلال شهر رمضان من العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر فى تحقيق النجاح فى الثالث، خاصة مع تقديم أحداث جديدة والاستعانة بشخصيات مختلفة عن الجزئين الأولين.

ويواصل فريق العمل بقيادة المخرج بيتر ميمى تصوير المسلسل بكثافة بالغة، تصل على 20 ساعة يوميا، إذ يستمر التصوير حتى يوم 25 رمضان، نظرا لتعدد مواقع التصوير والخطوط الدرامية التى تعتمد على الإثارة والتشويق.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.