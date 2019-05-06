كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض مسلسل "البرنسيسة بيسة" على الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة "الحياة"، مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يعاد في الخامسة والنصف صباحًا والرابعة والنصف عصرًا.

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تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، عن حياة الفتاة الشعبية الفقيرة "بيسة" التي تعمل في مجال الأفراح، وترث من عمها الذي يتوفى فجأة، لكن يحدث صراع بسبب هذا الإرث، يتم خلاله بعض المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد. بطولة مي عز الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أنور، بوسي، أمير المصري.