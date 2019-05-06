كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض مسلسل "هوجان" على قنوات "الحياة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة "الحياة"، مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، خلال شهر رمضان المبارك وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على أن يعاد في السابعة صباحًا والثالثة عصرًا.

كما يعرض على قناة "الحياة دراما" في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في التاسعة صباحًا والثالثة مساء.

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يجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.