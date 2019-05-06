ميغان ماركل والأمير هاري يستقبلان مولودهما الأول

استقبل الأمير هاري Harry وميغان ماركل Meghan Markle طفلهما الأول، لينضم عنصر جديد الى العائلة الملكية البريطانية.

وكشفت مصادر مقربة من الطرفين أن صحة ماركل والمولود جيدة جداً، وأن الدوقة دخلت المخاض في الصباح وأنجبت منذ دقائق.

وكانت دوريا راغلاند، والدة دوقة ساسكس ميغان ماركل، قد توجهت من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل البقاء إلى جانب ابنتها ميغان، بغية مساعدتها في استقبال مولودها الجديد.

وقبل ولادة طفلهما الأول، كان قد بدأ الزوجان رحلة البحث عن مربية لطفلهما الأول. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، تفضل النجمة التلفزيونية السابقة اختيار مربٍ أو مربية أميركية.

وكان من الممكن ألا تختار ميغان امرأة لهذا الدور، بل تفضله رجلاً لرعاية طفلها الأول. وبناء على ذلك، يبدو من الواضح أن دوقة ساسكس لا تزال مستمرة بالتمرد على تقاليد العائلة المالكة.

هذه هي جنسية مربية طفل ميغان ماركل

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية إيرينا فلاسوفا في تقريرها الذي نشرته صحيفة "غازيتا" الروسية، إنه على الرغم من أن دوقة ساسكس باتت جزءاً لا يتجزأ من العائلة المالكة البريطانية، فإنها تواصل إظهار أسلوبها الأميركي. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفضل ميغان مربية أميركية لطفلها.

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هدايا ثمينة انتظرت طفل الأمير هاري وميغان ماركل

قبل أن تلد الدوقة ميغان ماركل، كشفت تقارير إخبارية عن الهدايا غير التقليدية التي ينتظرها طفلهما.

وبحسب وكالة "رويترز"، إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية لن تكون أبداً أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك، والتي سيكون أبرزها دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار إلى حلة رضيع من غوتشي ثمنها 1320 دولاراً.

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ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة، أسرّة مصممة خصيصاً وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.

وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.