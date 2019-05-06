أصالة تقصف جبهة أنغام: «لا أتسامح في خراب البيوت»

شنّت الفنانة أصالة هجومًا حادًا على المطربة أنغام، وذلك بعد أن قررت قطع علاقتها بها، من خلال حذفها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على خلفية زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجًا من فتاة ذات صلة قرابة من الفنانة أصالة، وهو ما اعتبرته نوعًا من الخيانة وخراب البيوت التي ساهمت فيه أنغام.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية: «لم أكن أعرف، وزعلت كثيرًا بعد إعلان الخبر، ولم أعاتبها، ولم أتحدث معها بهذا الشأن».

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وأضافت: «لا أحب العتاب بجميع أشكاله، فقررت حذف أنغام من قائمة أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشارت أصالة إلى أنها أحست بالغدر؛ بسبب ما فعلته أنغام، ومن المستحيل أن تعود صداقتهما مرة أخرى، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما شقيقتان، معقبة: «أنا لن أقبل اعتذار أنغام؛ لأن ما فعلته تصرف لا يتقبل الاعتذار، وأنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم».