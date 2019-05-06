أشرف زكي يتدخل لإنقاذ فنان من الموت وينقله إلى المستشفى

قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بالقاهرة، نقل الفنان محمد أبو الوفا إلى مستشفى القوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ويخضع محمد أبوالوفا للعلاج في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، من منتصف شهر أبريل الماضي؛ إذ يعاني من التهاب شديد في الصدر ومشاكل في التنفس، كما أنه لم يستطع تلقي العلاج في مستشفى خاص؛ نظرًا لحالته المادية الصعبة.

وبدأت الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا في التحسن مقارنة بالأيام الماضية، لكنه لن يغادر غرفة الرعاية إلا بعد استقرار حالته الصحية بشكل تام.

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ومحمد أبو الوفا عرف طريقه إلى الشهرة في سن متقدمة، رغم أن عشقه للفن بدأ مع الطفولة، وأراد الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أن والده رفض، وطلب منه أن يختار بين مجالي التدريس والمحاماة، فاختار الأول، وعمل كمدرس لمادة الخط العربي، إلا أنه ظل يمارس هوايته من خلال فرق الهواة والثقافة الجماهيرية.

وحقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا؛ من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها «يونس ولد فضة»، «شهادة ميلاد»، «ابن حلال»، «القيصر»، «الميزان»، «الشارع اللي ورانا»، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس».