بالفيديو: ماجدة الرومي تتجول في شوارع القاهرة بفانوس رمضان

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»؛ لزيارتها «الحسين» وجولتها بالمحال المحيطة بمنطقة الأزهر، وهي تحمل فانوس رمضان، وتفاعل معها جمهورها ومحبوها، وهنأت الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان. وكشف كريم عادل، مالك محل عطارة «المدينة» بشارع السوق الفاطمي، بمنطقة الحسين، أن الفيديو مسجل من العام الماضي، أثناء زيارتها في رمضان، وليس هذا العام، إلا أنها نشرته للاحتفال بالشهر الكريم. شاهدي الفيديو : Advertisements



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