تكريم بشرى في ختام مهرجان العين السينمائي

شاركت النجمة بشرى جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام بمجموعة من الصور التي التقطتها خلال تكريمها بحفل ختام مهرجان العين السينمائي في دورته الأولى، وذلك بعد أن شاركت بصفتها كرئيس للجنة التحكيم مسابقة الصقر الإمارتي، وحصلت بشرى على شهادة تقدير من صناع المهرجان على مجهوداتها في خروج المهرجان بشكل مميز ومشرف.

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وأقيم المهرجان في مدينة العين بحضور الشيخ سلطان طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وعدد من صناع السينما العربية.

الجدير بالذكر أن النجمة بشرى ستغيب عن الموسم الرمضاني بعد فشلها في وجود نص درامي مميز تخوض به الماراثون الرمضاني، وكان آخر أعمالها أغنية كوبرا التي انتقدت من خلالها الفنان محمد رمضان وتعرضت بسببها لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.