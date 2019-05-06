الشركة المنتجة لـ«الممر» تكشف عن كل أبطال العمل

نشرت شركة الماسة للإنتاج الفني والسينمائي مجموعة من الصور لفيلمهم الجديد «الممر»، الذي من المقرر عرضه خلال فترة عيد الفطر المبارك، وظهر بالصور كل أبطال العمل، وهم: أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، إياد نصار، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، وشريف منير.

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وقرر صناعه عرض الفيلم خلال هذا التوقيت؛ ليتناسب مع الذكرى الـ52 للنكسة، وغلب على كل الصور التي طرحت الطابع الحربي، الذي كشف للجمهور الكثير من تفاصيل العمل التي تدور خلال فترة حرب الاستنزاف، حيث يقدم أحمد عز دور قائد إحدى الكتائب الحربية المصرية على الجبهة، ويجسد إياد نصار شخصية ضابط إسرائيلي، فيما يقوم أحمد رزق بشخصية صحفي يقوم بتغطية العمليات العسكرية، ويقوم عدد من النجوم بدور عدد من جنود هذه الكتيبة، فيما تقدم هند صبري دور زوجة أحمد عز، ويجسد محمد جمعة شخصية البدوي الذي يعيش في سيناء.

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يشار إلى أن الفيلم تم تصويره على مدار عدة أشهر في خمسة أماكن، هي مدينة السويس والإسماعيلية والقاهرة، وتم الاستعانة بعدد من المعدات العسكرية الحقيقية التي منحتها لهم إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية؛ لخروج الفيلم بشكل مميز وممتع للجمهور، كما تم الاستعانة بخبراء لبناء الديكورات المطلوبة.