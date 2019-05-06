كريم عبد العزيز مطربًا في «توأم روحي»

شارك الملحن والمطرب شريف إسماعيل جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمجموعة من الصور، ظهر من خلالها بجانب النجم كريم عبدالعزيز داخل أحد الأستوديوهات.

وكشف شريف إسماعيل، من خلال تعليقه على الصور، عن انتهاء كريم عبدالعزيز من تسجيل أغنية مسلسله الإذاعي الجديد الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني، وعلّق شريف إسماعيل قائلًا: «من ألحاني تتر المسلسل الإذاعي (توأم روحي) للنجم كريم عبدالعزيز.. بحبه جدًا.. واحترمته وحبيته أكتر لما اتعاملت معاه، ما شاء الله عليه شخص محترم وبيحب الشغل.. احترامي ليك يا كريم وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا.. وتتر المسلسل قام بكتابته محمد البوغة وتوزيع محمد عباس».

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يشار إلى أن مسلسل «توأم روحي» من بطولة راند البحيري، سوسن بدر، أحمد صيام، وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير.

على جانب آخر، ينتظر الفنان كريم عبدالعزيز عرض فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2»، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم السينما، من بينهم: نيللي كريم، هند صبري، وإياد نصار.

وكان آخر أعمال كريم عبدالعزيز فيلم «نادي الرجال السري» الذي قدمه بجانب غادة عادل، ماجد الكدواني، ونسرين طافش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.