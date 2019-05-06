من هي الإعلامية التي قدمت تامر حسني في حفل الجامعة الروسية؟!

أحيا نجم الجيل تامر حسني، خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل الجامعة الروسية بالقاهرة، وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وحرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على تقديم تامر قبل صعوده على المسرح بعدد من الكلمات المميزة، وبعدها ظهر تامر وهو يرتدي ملابس رياضية ويقوم بتأدية أغنيته الجديدة «عيش بشوقك»؛ ليتفاعل معه الكثيرون من محبيه بالحفل، ويرددون معه كلمات أغنيته.

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وقدم تامر خلال فقرات الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة على بعض الرقصات التي قدمتها الفرقة الاستعراضية، ومن بين هذه الأغاني: «تليفوني رن، قرب حبيبي، أنا ولا عارف، بنت الإيه، أكتر حاجة بحبها فيكي، 180 درجة».

الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني يتبقى له عدد قليل من المشاهد وينتهي من تصوير أحداث فيلمه الجديد «كل سنة وأنت طيب»، والذي كان يحمل اسم نصب تذكاري، والذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة مي عز الدين، خالد الصاوي، عزت أبو عوف، وعائشة بن أحمد، ومن المقرر طرحه خلال فصل الصيف الحالي.