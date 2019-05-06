النجمات العرب في المنزل...هكذا يظهر جمالهن الطبيعي

تبحث نجمات العالم العربي عن راحتهن في منازلهن بعيداً عن هموم الفن والتصوير الذي يأخذ من طاقاتهن كثيراً، وهنا نعرض بعض الصور التي تعكس ما الذي تفعله النجمات في المنزل وكيف تبدو كل واحدة منهن بدون الأضواء والازياء الأنيقة، فبين الراحة والعناية بأنفسهن أو بالأطفال شاهدي هذه الصور.

النجمة رانيا يوسف مثلاً تفضل قضاء الوقت في المطبخ وممارسة الطهي، في حين تفضل بعض النجمات مثل درة، أمينة خليل و مي عز الدين قضاء الوقت في الراحة والتقاط صور رائعة على إنستقرام تعكس شكل العطلة أو أوقات الراحة التي يقضونها.

لكن تبدو العديد من النجمات ببشرة شاحبة تظهر عليها علامات الإجهاد مثل ميس حمدان وكندة علوش في مظهر مختلف تمامًا عن الصورة الكاملة التي تظهر بها النجمات أمام الكاميرات.

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