لماذا تنكرت كيت ميدلتون في زي ممرضة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مرت علاقة كيت ميدلتون والأامير البريطاني ويليام، ببعض الصعوبات خلال بداية تعارفهما، منذ ما يقرب من 18 عاماً على اللقاء الأول.

موقع “E Online”، ذكر في تقرير لها أن دوقا كامبريدج لم يتبادلا المشاعر منذ اللحظات الأولى، بل إن علاقتهما مرت ببعض الأوقات العاصفة، كما أنهما انفصلا لبعض الوقت في عام 2007 وأن كيت ميدلتون لم تتمكن من التكيّف مع الأمر بسهولة.

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وأضاف، أن الأمير ويليام واصل في المقابل حياته كشخص أعزب، لافتاً إلى أن اللقاء الأول لهما بعد الانفصال تم في أحد أماكن خلال إحدى السهرات، حيث تبعت كيت الأمير وتنكرت في زي ممرضة وقامت بتصرفات عفوية جعلت زوجها المستقبلي يكشتف وجهاً آخر لديها.

التقرير أفاد بأنها تمكنت من جذب انتباهه ومن دفعه إلى ترك جلسة أصدقائه، مضيفاً أن ويليام وجد أنها هادئة أكثر مما يناسب ذوقه وأنها ليست أنيقة جداً كما ينبغي أن تكون بنات الأسرة المالكة.