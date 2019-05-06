انت الان تتابع تفاصيل خبر جنون هذا الأسبوع يصل "تورغوت ألب" بعد "أريا ستارك".. فهل قتل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 06:51 مساءً - بعد عاصفة الجنون التي عاشها الجمهور الأسبوع الماضي مع أريا ستارك التي قتلت "ملك الليل" في المسلسل العالمي الشهير "صراع العروش"، يترقب عشاق المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، هذا الأسبوع، معرفة مصير المقاتل "تورغوت ألب"، أحد أبطال المسلسل.

وبعد حلقة محزنة الأربعاء الماضي، وقع فيها أرطغرل ورفاقه في فخ المغول، قتل كل من "ميرغن" و"دومرول"، من المقربين من "أرطغرل"، في حين تعرض "تورغوت ألب" لطعنات بالغة بالسيوف، تركته ملقى على الأرض في آخر مشهد من الحلقة، كما تعرض "أرطغرل" نفسه للأسر.

وأحزن المشهد الأخير للحلقة الكثير من عشاق المسلسل في تركيا والعالم، وتفاعلوا معه بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تصدر وسم المسلسل في تركيا موقع "تويتر" في نفس الأمسية التي عرضت الحلقة فيها على شاشة التلفزيون الرسمي TRT1، في حين واصل المسلسل حصد أعلى نسب المشاهدة.

وبينما تعددت التعليقات على الحلقة من قبل محبي المسلسل، بين معرب عن حزنه، وآخر يتساءل عن مصير تورغوت ألب، اجتهدت مواقع إعلامية قائلة إن الوثائق التاريخية لم تتحدّث عن مقتل تورغوت ألب في تلك الحقبة التاريخية، بل بعد أرطغرل.

Advertisements

مسلسل قيامة أرطغرل هو أحد أنجح المسلسلات في تركيا ووصل صداه إلى العالم العربي، والذي ينتظر أن يبث آخر حلقة منه نهاية الشهر الجاري، ومع اقتراب موعد الحلقة الأخيرة بعد 5 مواسم من النجاح، توقع البعض أن يشهد السيناريو مغادرة بعض الشخصيات كما حصل مع "ميرغن ودومرول".

ومن المنتظر أن تعرض 4 حلقات من المسلسل بمعدل حلقة كل أسبوع، بينها الحلقة الأخيرة، على أن تستكمل السلسلة الموسم المقبل بمسلسل "قيامة عثمان"، وتحكي سيرة مؤسس الدولة العثمانية "عثمان بن أرطغرل"، ويجسد الفنان الشهير "بوراك أوزجفيت" دور البطولة فيه، بحسب الإعلام التركي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

ويبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان".

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.