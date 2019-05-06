محمد صلاح يغيب عن صفوف ليفربول أمام برشلونة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الإثنين أن فريقه سيواجه برشلونة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء بدون الثنائي الهجومي المؤلف من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو مع سعي الفريق الانجليزي لقلب تأخره 3-0 عقب مباراة الذهاب.

وخرج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح محمولا على محفة بعد إصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 3-2 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي ولم يتعاف لخوض لقاء برشلونة على استاد انفليد غدا. وتعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي “الاثنان لن يكونا متاحين غدا. “أصيب محمد صلاح بارتجاج في المخ. لن يسمح له بالمشاركة هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية ويأمل بشدة في المشاركة لكننا ليس بوسعنا القيام بذلك”.