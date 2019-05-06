خبر تولي إلهام شاهين منصبًا دينيًا يثير الجدل.. إليكم الحقيقة!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار خبر تكليف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإلهام شاهين بمهام الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتنمية مهارات الدعوة لدى السيدات الأزهريات جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فما حقيقة تولّي الممثلة المصريّة إلهام شاهين لمنصب ديني في مجمع البحوث الإسلاميّة؟ في الحقيقة، المُكلّفة بالمنصب الديني هي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة إلهام شاهين وليست الممثلة إلهام شاهين، ولكن الوضع إلتبس على البعض بسبب تشابه الأسماء.

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