هكذا احتفلت أديل بعيد ميلادها الـ31 بعد طلاقها – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية أديل بعيد ميلادها الـ31 بعد فترة قصيرة على طلاقها من سيمون كونيكي، بمنشور مميز عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

فقد كتبت المغنية الحائزة على جائزة Grammy تدوينة مفعمة بالأمل والطاقة، شاركت فيها مع متابعيها مجموعة صور لها بالأبيض والأسود وكأنها من حقبة الستينات.

وجاء في المنشور: “بغض النظر عن المدة التي نعيشها إلاّ أن الحياة ثابتة ومعقدة في بعض الأحيان.. لقد تغيرت بشكل جذري في العامين الماضيين وما زلت أتغير ولا بأس بذلك ستكون سنة 31 سنة كبيرة وسأنفق كل شيء على نفسي.”

وأوضحت أديل أن كل المطبات التي صادفتها في العام الماضي ساعدتها على النمو واحتضان منظور جديد تمامًا للحياة.

وأضافت: “لأول مرة منذ عقد من الزمان أنا مستعدة لأن أشعر بالعالم من حولي والبحث عنه مرة واحدة… تعلم أن تحب نفسك حقًا هي الحقيقة … ولقد أدركت للتو أن هذا أكثر من كافٍ”.