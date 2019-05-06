ميغان ماركل والأمير هاري يرزقان بمولودهما الأوّل – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أنجبت دوقة ساسكس ميغان ماركل طفلها الأوّل من الأمير هاري بعدما عانت من آلام المخاض منذ ساعات الصباح الأولى، وفق مواقع الأخبار العالمية.
وقد انتشر خبر عبر مواقع الأخبار العالمية أن ميغان ماركل البالغة من العمر 37 عاماً أنجبت صبياً في ولادة منزلية وفق ما كان مقرراً سابقاً، كاسرةً بذلك كلّ التقاليد الملكية.
واللافت أن الأمير هاري أطلّ في مقابلة مباشرة عبر صفحة Fox News على فيسبوك شكر فيها كلّ الذين ساندوه وزوجته، معرباً عن فخره الشديد بميغان، كما كشف هاري أنه سيُطل مع ميغان والطفل بعد يومين.
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