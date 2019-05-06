خطأ فادح في أحد مشاهد “صراع العروش”.. هل لفت انتباهك؟

متابعة بتجــــــــــــرد: رصد عشاق مسلسل “صراع العروش”، خطأ فادحًا في أحداث الحلقة الرابعة من الدراما الخيالية التي عرضت أمس، حيث ظهر فنجان قهوة يحمل اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة هذه الأيام، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

واشتملت الحلقة المتوترة، على العديد من المشاهد الدرامية المرتبة على آثار معركة وينترفيل الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن فنجان القهوة هو ما سرق انتباه المشاهدين في الحلقة، وظهر في أحد المشاهد الافتتاحية حيث اجتمعت الشخصيات حول مأدبة في إحدى القلاع.

وظهرت دنيرس تارجارين، وهي تجلس على الطاولة بعد أن فقدت أحد أصدقائها في المعركة، وهو “سير يورا مورمون”، وعلى مقربة منها كان فنجان القهوة وسط الأدوات من العصور الوسطى.

Advertisements

وعلق أحد المتابعين على الخطأ الفادح، قائلاً: “تركوا بجدية كأس ستاربكس في مشهد GoT، لا أعرف حتى ما أقوله، كيف لم يكتشف أحد هذا الأمر في المجموعة!”، وكتب آخر: “ما زلت لا أصدق أنهم تركوا كأس ستاربكس في هذا المشهد من أكبر عرض على التلفزيون”، بينما تساءل البعض كيف لم تلاحظ الممثلة إميليا كلارك الكأس أمامها أثناء التصوير.

ويأتي هذا الخطأ بعد شهر واحد من ملاحظة أحد المشاهدين لخطأ في أول حلقة من الجزء الأخير، حيث رصد ملابس حديثة على خلفية مشهد، تظهر بنطال جينز أزرق.