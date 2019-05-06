شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2 مليار دولار إيرادات Avengers: Endgame x 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame، فى تجاوز حاجز الـ 2 مليار دولار إيرادات بعد مرور 12 يوما، منذ طرحه فى 26 أبريل الماضى، فى دور العرض العالمية.

وبلغت إيرادات الفيلم الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين Avengers 2 مليار و189 مليون دولار، بعد ختام الأسبوع الثانى فى البوكس أوفيس.

ويعد فيلم Avengers: Endgame ثانى أكثر فيلم نجح فى تخطى حاجز الـ 2 مليار دولار فى الافتتاحية بعد 12 يوما من عرضه، بعد فيلم Titanic الذى استغرق 11 يوما فى تخطى حاجز الـ 2 مليار دولار، وصاحب المركز الثالث فيلم Avatar الذى تخطى الـ 2 مليار دولار بعد 47 يوماً من طرحه.

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كما نجح فيلم Avengers: Endgame فى الانضمام إلى أربعة أفلام تجاوزت إيراداتهم الافتتاحية حاجز الـ 2 مليار دولار، وهى فيلم Avatar بإيرادات 2.78 مليار دولار، وفيلم Titanic بإيرادات 2.187 مليار دولار، وفيلم Star Wars: The Force Awakens بإيرادات 2.06 مليار دولار، وفيلم Avengers: Infinity War بإيرادات 2.04 مليار دولار.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.