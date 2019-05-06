ديانا روس تتعرّضُ للتحرّش من قبل موظّفة بالمطار.. وتفضحها على تويتر!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 05:57 مساءً - لم تكتمل فرحة المُغنّيّة الأسطوريّة، “ديانا روس”، بنجاح حفلها الذي أقامته في مدينة نيو أورلينز، الواقعة في ولاية لويزيانا الأمريكيّة، فما إنْ غادرتْ الحفل باتّجاهها للمطار، تعرّضت للتحرّش، من قِبل موظّفة المطار.



وكشفتْ ديانا عن حادثة التّحرّش، التي حصلت معها عبر سلسلة من التّغريدات، التي تركتها في حسابها على تويتر، حيث قالت في البداية، بأنّها حصلتْ على مُعاملة ملكيّة من قِبل مُنظّمي الحفل، لكن حدث العكس تمامًا، معها في المطار.

وتابعتْ النّجمة المُخضرمة، بأنّه من قامَ بهذا الفعل، هي موظّفة تعمل في إدارة أمن المطارات، فتّشتها بطريقةٍ غير لائقة، ووضعتْ يديها بين فخذيها، وعِندما سألتها روس ماذا تفعلين، أجابتْ بأنّها تقوم بعملها، فحسب.

وفي تغريدتها الأخيرة، قالت ديانا، بأنّها تعرّضتْ للانتهاك، وأنّ الحادثة جعلتها تشعر برّغبة في البكاء، ومع أنّها دائمًا، ما تُحاول أنْ ترى الجانب الإيجابيّ في الحياة، إلّا أنّها لم تشعر ذلك إِزاء حادثة التّحرّش.

ومن جانبها، فتحتْ إدارة أمن المطارات “TSA” تحقيقًا بالموضوع، لكن وبحسب الفيديوهات الأوّلية، صرّحوا عبر بيانٍ رسميّ، بأنّه لم يتم خرق أيّ بروتوكول أثناء عمليّة التفتيش.ولكي تُحسّن من مزاجها، غرّدتْ ديانا روس، بفيديو من حفلها الأخير، في نيو أورلينز، وقالت: “أشعر بتحسّن، ولم يستغرقْ الأمر سِوى دقائق معدودة”، في إشارةٍ منها إلى أنّ حفلها النّاجح، هو من حسّن مزاجها.