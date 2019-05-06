إلهام الفضالة تصدم الجميع باطلالتها باللوك البدوي.. شاهدوا رد فعل هيا الشعيبي!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 05:57 مساءً - عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صدمتها بعد رؤية إطلالة صديقتها الفنانة إلهام الفضالة، والتي غيرت من شكلها بشكل كامل واعتمدت اللوك البدوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشعيبي وهي تضع المكياج وتظهر بعيون كبيرة وقالت لصديقتها: “ما شا الله، أول مرة بشوفك بهيدا اللوك”. وتحدثت أيضاً عن الأعمال البدوية الأردنية الشهيرة، مستغربة انها لم تعد موجودة في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

وظهرت الفضالة باطلالة بدوية ناعمة، حيث تركت شعرها منسدلاً مع حركة “ويفي” ووضعت عليه اكسسوار فضي مع شراشيب وأحجار ملونة كبيرة تناسب اللوك الجديد.