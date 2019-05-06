الأمير هاري وزوجته يستقبلان مولودهما الأول.. وهذا جنسه

رُزق الامير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل اليوم الأثنين 6 ايار/مايو الحالي بطفلهما الاول وهو صبي.

وأُعلن عن الخبر السعيد في بيان تم نشره على صفحة الأمير هاري وزوجته عبر موقع انستغرام.

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البيان أكد ان صحة الدوقة والطفل على حد سواء جيدة.

وختم البيان بالاعلان انه سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة دون الكشف عن اسم الطفل.

وكان الأمير هاري وهو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قد تزوج من ميغان ماركل في ايار/مايو 2018 وسط حشد من المشاهير اضافة الى حشود جماهيرية.